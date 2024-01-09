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    • 09 Ocak 2024 08:41 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 08:49

    Son dakika transfer haberi... Eyüpspor'a bir eski Galatasaraylı daha

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika transfer haberi... TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın eski takım arkadaşıyla görüşüyor. Sinan Gümüş'ten sonra bir eski Galatasaraylı daha yolda.

    Son dakika transfer haberi... Eyüpspor&#039;a bir eski Galatasaraylı daha
    Galatasaray, Transfer, Eyupspor

    TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, geçen sezon teknik direktörlük görevine getirdiği Arda Turan ile  bşarılı bir performans ortaya koyuyor. Ligde 42 puanla zirvede yer alan İstanbul ekibi, ara transferde de büyük oynuyor.

    Son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna katarak bir takviye daha yapan Eyüpspor,  Arda Turan'ın Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan bir isme daha kanca attı. O isim de bu sezon Adana Demirspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Badou Ndiaye.

    ARDA TURAN İLE TEMASTA

    Takımında çok fazla süre alamayan ve sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Senegalli orta saha oyuncusunun Arda Turan ile temasta olduğu öğrenildi.

    Taraflar arasında görüşmelerin de yakın zamanda başladığı ve devam ettiği öğrenildi. Badou, ülkemizde Ankaraspor, Galatasaray, Adana Demirspor. Karagümrük ve Trabzonspor'da forma giydi. Kariyerinde toplam 396 maça çıktı. 73 golü, 56 asisti bulunuyor.

     

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