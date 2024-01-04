Stoperi Edin Dzeko getiriyor! Arkadaşını Fenerbahçe için ikna etti

04 Ocak 2024 11:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:21

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, attığı goller ve saha içi liderliğinin yanında transferde elinden geleni yapıyor.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde önceliği stoper bölgesine verdi.

HEDEF STEFAN SAVİC

Becao'nun sakatlığı ve Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı yıldız ve lider bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, listenin başına Atletico Madrid’in tecrübeli stoperi Stefan Savic’i yazdı.

EDİN DZEKO İKNA ETTİ

Yıldız oyuncu için İspanyol ekibinin kapısını birçok takım çalarken, devreye Edin Dzeko girdi ve arkadaşını Türkiye’ye gelmeye ikna etti. Dzeko’nun devreye girmesinin ardından Savic, Fenerbahçe’ye ‘tamam’ dedi.

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'den bonservisini alma ihtimali bulunan Karadağlı futbolcudan haber bekliyor.

İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın da Savic gibi tecrübeli bir ismi çok istediği öğrenildi.

Dzeko ile çok yakın arkadaş olan Savic, 2013 yılında birlikte tatil yapmışlardı.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Partizan, Manchester City ve Fiorentina maceralarının ardından Savic, 2015-16 sezonunda Atletico Madrid’e geldi. O dönemden itibaren uzun yıllardır İspanyol ekibinde forma giyen Savic, Karadağ Milli Takımı formasını da 68 kez terletti.

Atletico Madrid’de bu sezon çok fazla forma bulamayan Savic, 10’u La Liga, 3’ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 karşılaşmada forma giydi.