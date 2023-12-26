Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu! Sürpriz isim

26 Aralık 2023 12:49 - Güncelleme : 26 Aralık 2023 12:50

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında VAR koltğunda Emre Malok oturacak.

BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak isim Galip Bitgen olmuştu. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Volkan Bayarslan olacak.

Zorlu mücadelede VAR odasında Emre Malok'a, AVAR'da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.