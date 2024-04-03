Süper Lig Beşiktaş - Başakşehir maçı 4 Nisan Perşembe 20:30'da oynanacak

03 Nisan 2024 17:55 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:58

Süper Lig'de heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'in önemli mücadelelerinden biri olan Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması yaklaşıyor. Taraftarlar, bu kritik maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, maçla ilgili detaylar...

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Taraflar arasında kıyasıya mücadele sahada yaşanacak.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir ile Beşiktaş arasında Süper Lig tarihinde oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. İki takım arasında şimdiye kadar 19 karşılaşma gerçekleşti. Bu maçlarda Başakşehir 6 galibiyet elde ederken, Beşiktaş 7 kez sahadan galip ayrıldı. 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda 23 gol atan Başakşehir'e, Beşiktaş 25 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Bu kez kimin galip geleceği merakla bekleniyor.