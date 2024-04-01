Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıldızını transfer ediyor!

01 Nisan 2024 22:13 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:16

PFDK, Fenerbahçe ile Trabzonspor için kararını verdi

PFDK, Fenerbahçe ile Trabzonspor için kararını verdi

Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor oldu

Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor oldu

Trendyol Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray'ın eski futbolcusunu gündemine aldı.

FIRTINA'DAN YERLİ HAREKATI

Trabzonspor, yeni sezonda yabancı sayısının da 12'ye düşecek olması nedeniyle yerli futbolculara yöneldi.

Genç ve potansiyelli isimlerin yanı sıra sıra takıma doğrudan katkı sağlayacak tecrübeli isimleri de kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer Adana Demirspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Akbaba'ya kanca attı.

A Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, milli futbolcuyu yerli oyuncu kalitesini artırmak için yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

SEZON SONU AYRILABİLİR

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan 500 bin Euro karşılığında Adana Demirspor'a imza atan Emre Akababa, güney ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

36 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST

31 yaşındaki orta saha bu sezon Adana Demirpor formasıyla 36 maça çıkarken 9 gol atıp 2 de asist yaptı. Emre Akbaba'nın güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro civarında gösteriliyor.