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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 18:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:39

Süper Lig Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak

Trendyol Süper Lig'in heyecanı Fenerbahçe - Adana Demirspor maçıyla devam ediyor. İki takım arasındaki kritik mücadele öncesi son durum ve maç saati merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam 20:30&#039;da oynanacak

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerine bir yenisi ekleniyor! Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. İşte, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Süper Lig'in 31. haftasında bugün saat 20:30'da karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Süper Lig Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak - 1. Resim

Fenerbahçe, ligdeki performansıyla ikinci sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 9. sırada yer alıyor. Sarı Lacivertliler, 30 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 79 puanla şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Öte yandan, Adana Demirspor ise 30 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 39 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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