Süper Lig Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak

03 Nisan 2024 18:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:39

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerine bir yenisi ekleniyor! Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. İşte, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Süper Lig'in 31. haftasında bugün saat 20:30'da karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe, ligdeki performansıyla ikinci sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 9. sırada yer alıyor. Sarı Lacivertliler, 30 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 79 puanla şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Öte yandan, Adana Demirspor ise 30 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 39 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.