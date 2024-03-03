Süper Lig'de dev derbi: Beşiktaş - Galatasaray Muhtemel 11'ler belli oldu

03 Mart 2024 08:39 - Güncelleme : 03 Mart 2024 08:40

Süper Lig'de kritik derbi geldi çattı. Lider girdiği haftada Fenerbahçe'nin dünkü Hatay galibiyetiyle maç eksiğiyle ikinci sıraya gerileyen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Geçirdiği çalkantılı dönemin ardından son haftalarda üst üste galibiyetlere imza atan ev sahibi Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Siyah beyazlılar, geride kalan 27 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 39 kez sarsan Beşiktaş, kalesinde gördüğü 31 gole engel olamadı. Beşiktaş haftaya topladığı 46 puanla 4. sırada giriyor.

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, yarın kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Svensson, Masuaku, Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 57 kez sarsan sarı kırmızılılar, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Galatasaray, bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olurken haftaya topladığı 72 puanla birinci sırada girdi. Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı takımda, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Peki Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı mı? İşte, Beşiktaş - Galatasaray maçına ilişkin detaylar…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 28. haftasında Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk, Semih

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi