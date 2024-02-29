Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo için karar verildi: Başı belada, cezası açıklandı

29 Şubat 2024 10:43 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:49

Cristiano Ronaldo'un taraftarlara yaptığı hareket sonucu başı belaya girdi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada; yaptığı hareket sebebiyle Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ek olarak; Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

"AVRUPA'DA BUNA ALIŞIĞIZ"

Yaptığı hareket tepkilere neden olunca Ronaldo yaptığı açıklamada ise "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız" ifadelerini kullanmıştı.