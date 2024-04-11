11 Nisan 2024 23:41 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 23:43
Suudi Arabistan'da skandal! Futbolcuya kırbaçla saldırdılar
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'e yenilen Al Ittihad'da forma giyen Abderrazak Hamdallah'a kırbaçla saldırıldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Jorge Jesus'un yönettiği ve dünyada yenilmezlik rekorunun sahibi olan Al Hilal, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Maçın ardından skandal bir olay yaşandı.
FUTBOLCUYA KIRBAÇLA SALDIRILDI!
Al Ittihad'lı futbolcu Abderrazak Hamdallah'a kırbaçla saldırı yapıldı.
Faslı oyuncu gelen tepkiler üzerine tribüne doğru su fırlatınca tribünde bulunan bir taraftar elindeki kırbaçla oyuncuya saldırdı.
Yaşananlar sosyal medyada gündem olurken futbolseverlerden de büyük tepki çekti.
Kaynak: TGRT Haber