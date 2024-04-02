02 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:13
Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Kasımpaşa maçındaki hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Galatasaraylı Günay Güvenç'in cezasını onadı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.
Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı