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02 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:13

Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Kasımpaşa maçındaki hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Galatasaraylı Günay Güvenç'in cezasını onadı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Tahkim Kurulu, Günay Güvenç&#039;in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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