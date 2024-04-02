Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in cezasını onadı

02 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:13

Galatasaray-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray'ın efsanesi Muslera bir rekora daha koşuyor!

Galatasaray'ın efsanesi Muslera bir rekora daha koşuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.