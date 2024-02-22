Takım otobüsüne bombalı saldırı! 6 futbolcu yaralandı

22 Şubat 2024 16:07 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 17:24

Brezilya Kupası'nda Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Fortaleza takım otobüsüne saldırı gerçekleşti.

TARAFTARLAR TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRDI!

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Taraftarlar, Sport Recife maçının ardından Fortaleza takım otobüsüne saldırdı.

Saldırıda taraftarlar tarafından takım otobüsüne taş ve bomba atıldığı ve 6 oyuncunun hastanelik olduğu ifade edildi.

CANLI YAYINDA YARDIM İSTEDİ

Fortaleza'nın forvet oyuncusu Thiago Galhardo, saldırı anında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yetkililerden yardım istedi.

Futbolcuların kanlar içinde kaldığı skandal anlar sosyal medyada gündem oldu.

6 FUTBOLCU YARALANDI

Fortaleza takımında yararlanan futbolcuların Titi, Britez, Joao Ricardo, Sasha, Dudu ve Escobar olduğu kaydedildi.

Kulübün yöneticileri yaralanan futbolcuları hastanede yalnız bırakmadı. Diğer oyuncular otele döndü.

"BREZİLYA FUTBOLUNA YAKIŞMIYOR"

Yaşanan skandal saldırıyla ilgili açıklama yapan CEO Marcelo Paz, "Oyuncularımıza vurdular. Dudu burada kan kaybediyor. Bu çok saçma. Bu Brezilya futboluna yakışmıyor. Burada hepimiz kızgın ve öfkeliyiz" dedi.