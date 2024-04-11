Taraftarlar tepki göstermişti: Fenerbahçe'nin yıldızından özür paylaşımı!

11 Nisan 2024 23:25 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 23:26

Yunanistan ekibi Olympiakos, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ!

İlk golde geriden çıkmaya çalışırken Çağlar Söyüncü, verdiği pasta Olympiakoslu futbolcular araya girdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Olympiaskos'un attığı ikinci golde ofsayttı bozan Çağlar Söyüncü ve gelen şutta yaptığı müdahalenin ardından Dominik Livakovic eleştirilerin odağı oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yenilen goller sonrası oyunculara tepki gösterdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: "ÖZÜR DİLİYORUM"

Müsabakanın ardından Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Maçtaki hatalarından dolayı özür paylaşımı yapan Çağlar Söyüncü, "Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.