TFF'den şifresiz maçlarla ilgili flaş açıklama! Sayı 10'a yükseltildi

13 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısını 10'a yükseltme kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada, TFF YouTube hesabından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucunda her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısının, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldığı belirtildi.

TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK

Youtube'dan yayımlana maç yayınları, alt liglerde olsa da büyük taraftar kitlelerine sahip kulüpler açısından büyük önem arz ediyor. Bu tanıma uyan kulüplerin taraftarları Youtube canlı maç yayınlarına büyük ilgi gösteriyor.

Buna göre bu hafta yayınlanacak maçların listesi de şöyle oluştu:

16 MART CUMARTESİ MAÇLARI

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 MART PAZAR MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grupw

14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor