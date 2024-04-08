TFF’ye "Hemen seçim yap" baskısı büyüyor! Samsunspor'dan sert çıkış

08 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:15

Fenerbahçe'nin U19 Takımı ile çıktıktan sonra sahadan çekilmesiyle yarım kalan Süper Kupa finalinin ardından oklar Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, final maçı sonrası 18 Temmuz’da seçimli genel kurul yapma kararı aldığını duyuran Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), bu toplantıyı 'acil' olarak gerçekleştirme çağırısı yaptı.

ÇOKLU ADAY TAVSİYESİ

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Türk futbolunun bir kaos içerisinde olduğu ve bu ortamdan çıkılması adına 3,5 ay beklemenin mantıksız olduğu ifade edildi. Seçimli genel kurulun bir an önce ve çoklu adayla yapılması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açıklanan genel kurul tarihi oldukça geç olduğu gibi, bu tarihe kadar 3,5 aylık sürede ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı.

KAYBEDECEK BİR DAKİKA YOK

Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR'ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk Futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır.

Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası; Süper Kupa'daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır."

KURUL BELİRLEMEDE DE ADALET İSTEDİLER

Federasyon yönetiminin ivedilikle alacağı aksiyonlarla Türk futbolunu bu kaos ortamından çıkarması gerdekçeiğinin altı çizilen açıklama şu ifadelerle son buldu: "Futbol Federasyonu’ndan talebimiz; sezon sonunu beklemeden hızlı bir şekilde seçimli genel kurula gidilmesinin sağlanması ve herkes için adil bir seçimin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, seçimli genel kurulda başkanlık yarışının çoklu adaylı yapılması ve TFF’nin tüm kurullarının da adil bir biçimde seçimle belirlenmesi gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız.”