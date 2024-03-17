Trabzon'da kritik randevu! Muhtemel 11'ler

17 Mart 2024 14:44 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:49

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Fırtına ise taraftarı önünde ezeli rakibinin şampiyonluk yarışına darbe vurmayı hedeflerken Beşiktaş'ın yenildiği haftada 3. sıradaki yerini de sağlamlaştırmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi ,Trezeguet, Pepe.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20:30’da başlayacak.

Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVCI BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE’Yİ İLK YARIDA MAĞLUP ETTİ

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

KANARYA'DA 9 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de dev maç öncesi 9 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Mert Müldür, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko ve Batshuayi sarı kart görmeleri halinde ligin 31. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren ve kadroda yer almayan Becao da kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı.

Henüz hazır olmayan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci kadroda yer almadı. Ayrıca tedavileri süren Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King kadroya dahil edilmedi.

102. RANDEVU

İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.