17 Mart 2024 23:04 - Güncelleme : 17 Mart 2024 23:09

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonucu belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Tüm detaylar haberimizde!

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SKORU NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen dev maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki, bu kritik mücadelede kazanan taraf kim oldu?

FENERBAHÇE GALİP GELDİ!

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Fred açarken, 45+4. dakikada yine Fred sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıyı Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Trabzonspor'un atakları sonuç verdi ve 63. dakikada Enis Destan'ın serbest vuruştan attığı golle skor 2-1'e geldi. Ardından 78. dakikada Trezeguet'in penaltı golüyle Trabzonspor eşitliği sağladı. Ancak maçın sonlarına doğru Fenerbahçe, 87. dakikada Batshuayi'nin golüyle tekrar öne geçti ve mücadeleyi 3-2 kazandı.

LİG DURUMU NASIL?

Fenerbahçe'nin bu galibiyetiyle takım, ligdeki puanını 79'a yükselterek 2. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 49 puanla 3. sırada kalmayı sürdürdü.