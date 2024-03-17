Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neden olay çıktı?

17 Mart 2024 23:25 - Güncelleme : 17 Mart 2024 23:29

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle maçta olaylar yaşandı. Trabzonspor Fenerbahçe maçı neden durdu, ne olay oldu? Trabzonspor Fenerbahçe maçında neler oldu? Tüm detaylar haberimizde!

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA OYUN NEDEN DURDU?

Tribünden atılan yabancı maddelerin etkisiyle Trabzonspor - Fenerbahçe maçında oyun yaklaşık 3 dakika durdu. Peki, bu olayların ardında neler yaşandı?

TRİBÜNDEN YABANCI MADDE YAĞDI!

Maçın ikinci yarısında Trabzonspor'un kullanacağı bir korner öncesinde ceza sahası içine yoğun şekilde yabancı madde atıldı. Fenerbahçeli Edin Dzeko da bu maddelerden etkilendi ve kısa bir süre yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, oyunu durdurdu ve yaklaşık 2 dakika boyunca maçın devamına izin vermedi.

DUSAN TADIC VE YARDIMCI HAKEMLER DE ETKİLENDİ

Oyunun devam etmesine rağmen, Fenerbahçe'nin hücumunda Dusan Tadic tribünden atılan bir maddenin etkisiyle yerde kaldı. Aynı anda yardımcı hakem Kerem Ersoy da yoğun maddelerden etkilendi. Bu durum üzerine hakem Meler, yardımcılarını yanına çağırarak oyunu bir kez daha durdurdu. Hakemler orta noktada toplanarak stadyumdan yabancı madde atılmaması yönünde anons yaptı. Yaklaşık 3 dakika süren olayların ardından maç yeniden başladı ve normal seyrine döndü.