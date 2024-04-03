Trabzonspor, Konya deplasmanında! Muhtemel 11'ler

03 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:00

PFDK tarafından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verildi

PFDK tarafından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verildi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor.

Ev sahibi Konyaspor, Trabzonspor karşılaşmasından puan veya puanlarla ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak, Trabzonspor ise üçüncülük yarışında Beşiktaş’ın önündeki 3 puanlık avantajı korumak istiyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Cicaldao, Moreno, Cikalesshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak Konyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Konyaspor - Trabzonspor karşılaşması 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR’DA 6 EKSİK

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan ile Bakic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Enis Destan ve sakatlıkları bulunan Mehmet Can Aydın, Paul Onuachu ile Hüseyin Türkmen yer almadı.

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.