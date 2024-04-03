Trabzonspor, Konya deplasmanında rahat kazandı

03 Nisan 2024 22:14 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:56

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan 3-1 galip ayrıldı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Fountas, Trezeguet ve Visca'dan geldi. Konyaspor'un tek sayısını Stevan N'Zonzi kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 52'ye yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Konyaspor ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI

11. dakikada Denswil'in pasıyla topla buluşan Visca çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

19. dakikada Meunier'in pasında Trezeguet ceza yayına yakın bir noktadan sert bir vuruşta topu ağlara yolladı. 0-1

36. dakikada ceza alanında topla buluşan Bardhi'nin pasında Trezeguet'in şutu üstten auta çıktı.

44. dakikada Guilherme'nin pasında dışında Cicaldau'nun şutu az farkla yandan dışarı gitti.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Meunier'in sert şutunda, Guilherme'nin topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı işaret etti. Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

79. dakikada Ethemi'nin sağ kanattan yerden ortasında N'Zonzi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

81. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

88. dakikada Fountas'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.