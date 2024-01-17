Trabzonspor'da Paul Onuachu şaşkınlığı! Taraftar tepkili

17 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:18

İspanyol ekibi Real Sociedad'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadiq, sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

26 yaşındaki futbolcunun yerine Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Trabzonspor'un başarılı golcüsü Paul Onuachu dahil edilmişti.

SAKAT UMAR MAÇ KADROSUNDA!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Dün beklenmedik bir olay yaşandı. Sakat olduğu için milli takım kadrosundan çıkartılan Umar Sadiq, Real Sociedad'ın bugün İspanya Kral Kupası'nda Osasuna ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

TRABZONSPOR TARAFTARI TEPKİLİ!

Bu duruma Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

"Madem sakat değildi, neden bizim forvetimiz boşu boşuna Afrika Kupası'na gitti" yorumları yapıldı.

FORMA ENİS'İN

Bordo-mavili takımın kadrosunda Onuachu dışında forvet olarak Umut Bozok ve Enis Destan yer alıyor. Umut'un sakatlığının bir türlü iyileşmemesi göz önüne alındığında takımda tek golcü Enis kaldı.

Abdullah Avcı'nın Onuachu'nun yokluğunda formayı Enis Destan'a vermesi bekleniyor.