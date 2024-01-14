Transferin gözde ismi Bakasetas neden kadroda yok? Abdullah Avcı açıkladı

14 Ocak 2024 17:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:22

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi Bakasetas ile ilgili konuştu.

"BAKASETAS'IN AĞRILARI VAR"

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Abdullah Avcı, "Bakasetas ile dün akşam görüştük. Dizi 2 haftadır ağrıyordu. Geceyi çok kötü geçirdi. İnsanlar bir şey aramasın. 3 ay sonra sözleşmesi bitse de antrenman dahil, maç dahil her şeyini veriyor. Olmayan bir şeyin üstünden yorumlanmasın" dedi.

BEŞİKTAŞ VE PANA İLE ADI GEÇMİŞTİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas'ın adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyordu. Bakasetas'ın adı Beşiktaş ve Panathinaikos ile anılmıştı.