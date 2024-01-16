Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.
Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
17 Ocak Çarşamba:
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay
18 Ocak Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan