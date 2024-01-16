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16 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:21

Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor sürprizi! Kasımpaşa'yı saf dışı bıraktılar

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Teksüt Bandırmaspor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya konuk oldu. Bandırmaspor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Bandırmaspor'a turu getiren gol Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Bandırmaspor kalecisi Akın'ın hatalı pasında topu kapan Da Costa, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda, kaleci Akın meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Bandırmaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Foor'un pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Metehan, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

74. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol taraftan Hajradinovic'in kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Yasin, topa kafayı vurdu. Kaleci Akın soluna uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Akın, boşta kalan topu Gomis'ten önce ayaklarıyla kornere attı.

90+2. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sol kanattan Ben Ouanes altıpas önüne ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Akın'da kaldı.

Maçı 1-0 kazanan Teksüt Bandırmaspor, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

 

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Türkiye KupasıBandırmasporKasımpaşa
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