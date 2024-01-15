15 Ocak 2024 14:43 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:44
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:
13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Murat Erdoğan