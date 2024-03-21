21 Mart 2024 20:43 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:45
Türkiye Macaristan maçı ne zaman?
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye Milli Takımı, Macaristan'la hazırlık maçına çıkıyor. Milli maç canlı yayın ve detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye Milli Takımı, Macaristan'la hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Detaylar haberimizde!
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Milli Takımı, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçını oynamak üzere Macaristan'a gidiyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı 22 Mart Cuma günü akşamı oynanacak.
MACARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Macaristan - Türkiye hazırlık maçı, 22 Mart Cuma günü Budapeşte'deki Puskar Arena'da saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, milli futbolseverler tarafından merakla beklenirken, heyecanı evlerine taşıyacak olan TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber