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21 Mart 2024 20:43 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:45

Türkiye Macaristan maçı ne zaman?

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye Milli Takımı, Macaristan'la hazırlık maçına çıkıyor. Milli maç canlı yayın ve detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Macaristan maçı ne zaman?

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye Milli Takımı, Macaristan'la hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Detaylar haberimizde!

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Milli Takımı, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçını oynamak üzere Macaristan'a gidiyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı 22 Mart Cuma günü akşamı oynanacak.

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MACARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Macaristan - Türkiye hazırlık maçı, 22 Mart Cuma günü Budapeşte'deki Puskar Arena'da saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, milli futbolseverler tarafından merakla beklenirken, heyecanı evlerine taşıyacak olan TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

Kaynak: TGRT Haber
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