UEFA'dan EURO 2024 öncesi milli takımı sevindirecek karar!

31 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:30

Real Madrid ile eşleşen Manchester City'den UEFA'ya kura tepkisi!

Real Madrid ile eşleşen Manchester City'den UEFA'ya kura tepkisi!

14 Haziran'da start alacak EURO 2024 öncesi UEFA'dan sürpriz bir karar alınabilir.

OYUNCU SAYISI ARTABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; UEFA pandemi döneminde gerçekleştirilen EURO 2020'de milli takımların turnuva için kadrosuna kaydedebileceği oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkarmıştı. Aynı uygulama EURO 2024'te de yürürlüğe konulabilir.

UEFA TALEBİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

İngiltere ve İtalya'nın kadrodaki futbolcu sayısının 26'ya çıkarılması yönündeki talebi UEFA tarafından görüşülecek.

UEFA, 8 Nisan'da milli takım yetkilileriyle yapacağı toplantıda bu konuyu da değerlendirecek.

Yorucu bir sezon sonrası sakatlık riskinin de göz önünde bulundurularak kadro sayısının arttırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da Portekiz ve 26 Haziran'da ise Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye, Gürcistan ve Portekiz maçlarını Dortmund'da, Çekya maçını ise Hamburg'da oynayacak.

Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.