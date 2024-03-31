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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Futbol>UEFA'dan EURO 2024 öncesi milli takımı sevindirecek karar!
31 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:30

UEFA'dan EURO 2024 öncesi milli takımı sevindirecek karar!

UEFA, pandemi döneminde uyguladığı bir kararı EURO 2024 için de yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Karar, A Milli Takımımız gibi turnuvada boy gösterecek tüm takımları doğrudan etkileyecek. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
UEFA&#039;dan EURO 2024 öncesi milli takımı sevindirecek karar!

14 Haziran'da start alacak EURO 2024 öncesi UEFA'dan sürpriz bir karar alınabilir.

OYUNCU SAYISI ARTABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; UEFA pandemi döneminde gerçekleştirilen EURO 2020'de milli takımların turnuva için kadrosuna kaydedebileceği oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkarmıştı. Aynı uygulama EURO 2024'te de yürürlüğe konulabilir.

EURO 2024 öncesi sürpriz karar: Millileri sevindirecek gelişme! - 1. Resim

UEFA TALEBİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

İngiltere ve İtalya'nın kadrodaki futbolcu sayısının 26'ya çıkarılması yönündeki talebi UEFA tarafından görüşülecek.

UEFA, 8 Nisan'da milli takım yetkilileriyle yapacağı toplantıda bu konuyu da değerlendirecek.

Yorucu bir sezon sonrası sakatlık riskinin de göz önünde bulundurularak kadro sayısının arttırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EURO 2024 öncesi sürpriz karar: Millileri sevindirecek gelişme! - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da Portekiz ve 26 Haziran'da ise Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye, Gürcistan ve Portekiz maçlarını Dortmund'da, Çekya maçını ise Hamburg'da oynayacak.

Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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