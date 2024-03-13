Ümit Karan'dan Ali Koç'un açıklamalarına cevap!

13 Mart 2024 20:31 - Güncelleme : 13 Mart 2024 20:34

Spor yorumcusu ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı yorumlara yanıt verdi.

"BEN BUNLARI SÖYLERKEN ALİ KOÇ ARKA SIRADA OTURUYORDU"

Ümit Karan, Eskişehirspor'da forma giydiği dönem yaptığı açıklamayı gündeme getiren Ali Koç'a, "Bana 2011 şike davası mahkemesinde "Fenerbahçe'den para aldın mı?" diye sordular. Ben de "Fenerbahçe'den neden para alayım? Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem." dedim. Ben bunu teşvikten suçlandığım mahkemede kendimi savunmak için söyledim, X bir maçtan sonra söylemedim. Ben bunları söylerken Ali Koç da arka sırada oturuyordu. Bunları neden açıklamıyor merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün düzenlediği basın toplantısında, "Ümit Karan'ın Eskişehirspor'da forma giyerken, paylaştığı bir anıda söyledi. Galatasaraylı olduğu için gol atmak istemediğini söyledi. Gözlerime inanamadım. Younes Belhanda geçen sezon maçtan önce rakibi olan takımın tribünleriyle üçlü çektirdi. Bunların kalemşörleri vardır, olağanüstü durumları normalleştirmede doçent olmuşlardır. Ümit Karan 'Dürüst' olduğunu söylüyor. Programı sunan 'Ben de sokakta Galatasaraylıyım' diyor." ifadelerini kullanmıştı.