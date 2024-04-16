16 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:21
Ümit Özat siyasete atıldı! İşte yeni görevi
Eski milli futbolcu Ümit Özat, siyasete atıldı. 47 yaşındaki futbol yorumcusu, Zafer Partisi'nin spordan sorumlu başdanışmanı oldu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dönemde yorumculuk yapan Ümit Özat, siyasete atıldı. 47 yaşındaki eski futbolcu Ümit Özat, Zafer Partisi'nde sürpriz bir göreve getirildi.
ÜMİT ÖZAT, ZAFER PARTİSİ'NDE BAŞDANIŞMAN OLDU
Kariyerinde Bursaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Köln gibi takımların formasını giyen eski milli futbolcu Ümit Özat, siyasete atıldı. Spor yorumculuğu yapan Özat, Zafer Partisi'nin spordan sorumlu başdanışmanı oldu.
ÜMİT ÖZDAĞ DUYURDU
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insanı Ümit Özat Zafer Partisi genel başkadan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber