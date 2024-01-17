Valentin Rosier imzayı atıyor: Beşiktaş'ın kazanacağı ücret belli oldu!

17 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:23

Beşiktaş’ta bu sezon kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaşma sağlandı. Rosier, sağlık kontrolleri için bugün Fransa’ya gidecek.

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş’ın Rosier’in transferi için Nice ile anlaşma sağladığı belirtildi.

27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Nice’in yolunu tutacağı ve sözleşmede 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

İMZA İÇİN FRANSA'YA GİDİYOR

Rosier’in sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa’ya gideceği kaydedildi. Fransız sağ bekin önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI KADRO DIŞI KALDI

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olmuştu.