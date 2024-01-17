17 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:23
Valentin Rosier imzayı atıyor: Beşiktaş'ın kazanacağı ücret belli oldu!
Beşiktaş'ta Valentin Rosier dönemi sona eriyor. Kadro dışı bırakılan isimlerden olan Fransız yıldız, Nice ile anlaştı. Tecrübeli sağ bek, yeni takımına katılmaya hazırlanırken anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu da belli oldu. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş’ta bu sezon kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaşma sağlandı. Rosier, sağlık kontrolleri için bugün Fransa’ya gidecek.
SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş’ın Rosier’in transferi için Nice ile anlaşma sağladığı belirtildi.
27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Nice’in yolunu tutacağı ve sözleşmede 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.
İMZA İÇİN FRANSA'YA GİDİYOR
Rosier’in sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa’ya gideceği kaydedildi. Fransız sağ bekin önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI KADRO DIŞI KALDI
Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olmuştu.