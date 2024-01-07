Ve Arda Güler resitalle sahne aldı! İspanyol basını yere göğe sığdıramadı: Kalitenin en saf hali

07 Ocak 2024 07:20 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:17

Ve İspanyol futbolu Arda Güler ile nihayet tanıştı. Geçen sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e imza atan genç yıldız o imzadan tam 6,5 ay sonra ilk kez forma giydi.

İLK YARININ EN İYİSİ

Yaz kampında başlayan ve sonrasında yaşadığı sakatlıkları atlayan milli futbolcu ilk maçına Arandina karşısında Kral Kupası son 32 turu maçında çıktı

Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazanırken, golleri 54'te penaltıdan Joselu, 55'te Brahim Diaz ve 90'da Rodrygo kaydetti. Ev sahibi takımın golünü 90+4'te Cabral kaydetti.

Eflatun-beyazlılarda ilk maçına çıkan Arda Güler, 59. dakikada yerini Valverde'ye bıraktı. Sofascore'un verilerine göre ilk yarının en iyi oyuncusu Arda Güler oldu. Milli futbolcu 7.3 reytingle sahanın en iyi oyuncusu oldu.

CEBALLOS'LA FRİKİK ATIŞMASI

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Arda Güler, 14. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluştuktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçemedi. Kendinden emin duruşu ve pas trafiğindeki kilit rolüyle dikkat çeken Arda, müsabakanın 18. dakikasında kazanılan frikik atışında Dani Ceballos ile kısa süreli bir diyalog yaşadı. İlk olarak topu eline alan Arda Güler, atışı kendi kullanmak isterken Dani Ceballos araya girerek topu istedi.

İspanyol futbolcuyu ikna eden Arda Güler, harika bir frikik atışı kullanırken bu kez de direği geçemedi. Sol çaprazdan yakın direği harika bir şut çıkaran Arda Güler direği geçemezden bir kez daha gole yaklaştı.

İspanyol taraftarlar sosyal medyada Arda Güler'e övgü dolu sözlerde bulundu ve sahanın en iyisi olduğunu söylediler. İspanyol spor medyası da Arda'ya methiyeler dizdi. İşte gazetelerden öne çıkan Anda Güler yorumları:

MARCA: TARTIŞILMAZ BİR KİŞİLİĞE SAHİP

Beklenti haklıydı. Ancelotti'nin hediyesi Arda Güler'in ilk 11'dğe yer almasıydı. Her kontrolde, topsuz hareketlerde, oyuna yaklaşmada, bir sonraki pası tahmin etmede kalitenin en saf haliydi. Topu tutmamanız gereken zamanda tutmadan, oyuna hız kazandırın.

Ve tartışılmaz bir kişiliğe sahip. Ceza sahası önünde düşürülen Ceballos topun serbest vuruş için topun başına geldi ama Arda sağ ayağını kullanan biri için açı daha iyi olmasına rağmn topu vermedi. Şutu kaleye gönderdi.

EL MUNDO DEPORTIVO: REAL'İN EN BÜYÜK CAZİBESİ

Ancelotti, Arandina'ya karşı daha az yaygın olan, yerli oyuncularla ve Camavinga'nın sakatlığının ardından geri dönüşüyle ​​alışılmadık bir onbirli sahaya çıktı. Ancak tüm bunlar , Real Madrid'in şüphesiz en büyük cazibesi olan Arda Güler'in gölgesinde kaldı. Türk oyuncu nihayet beyaz takımda ilk maçına çıktı ve gerçek şu ki Real Madrid'in ilk yarısının en önemli isimlerinden biriydi. Arda Güler, kaleyi bulan iki şutla kaleye en yakın isim oldu ve Türk'ün harika serbest vuruşundan biri direğe çarptı.

EL PAİS: SANKİ HEP BU TAKIMDAYDI

"Arda Güler transferi töreninden neredeyse altı ay sonra ilk muhteşem maçına çıktı. Türk, 19 Haziran'da gol attığı Türkiye-Galler maçından bu yana sakatlık üstüne sakatlık nedeniyle 201 gün boyunca forma giymemişti. Takıma yeni gelmişti ama sanki hep oradaydı.

Hücum boyunca serbestçe süzüldü ve sürekli topu istedi. Atakları destekledi, yönetti. Kişiliği onu ilk maçında takım içi hiyerarşiyi tartışmaya bile yöneltti. Sağ vuruşa uygun bir alanda Ceballos'un ceza sahası kenarında yere düşmesi üzerine Güler hemen topu alıp elinde tuttu. Ceballos yaklaşınca ona yalvarır gibi bir hareket yaparak takım arkadaşından kurtuldu. Şutunu hazırladı ve sol ayağıyla üst köşeye yakın bir yerde direğe vurdu. Güler, oyunda kaldığı süre boyunca çok umut vededen işaretler verdi. Kendisi de Real Madrid taraftarı da daha fazlasını istiyor."

RAKİP OYUNCU FORMASINI İSTEDİ

Diğer yandan Arda Güler'e takım arkadaşı Joselu'dan da büyük övgü geldi. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan forvet oyuncusu "Arda Güler bir cevher, çok kaliteli" ifadesini kullandı.

Arda Güler'e maçtan önce "Sahaya çık ve oyundan keyif al" dediğini söyleyen Joselu, şu ifadeleri kullandı: "Uzun süredir forma giyememişti. Ona sahip çıkmalı ve destek olmalıyız. Çünkü gerçekten çok iyi bir çocuk. Çok kaliteli ve özel bir yetenek. Devamı gelecektir."

Bu arada Maç öncesinde Bellingham'ın formasını isteyen Arandina'lı Pesca, devre arasında Arda Güler'den forma istedi.