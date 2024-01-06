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    • 06 Ocak 2024 17:55 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:56

    Vissel Kobe’de Juan Mata dönemi sona erdi

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Mata'nın Vissel Kobe ile olan sözleşmesinin uzatılmayacağı duyuruldu.

    Vissel Kobe’de Juan Mata dönemi sona erdi
    Vissel Kobe, Juan Mata, Japonya, Galatasaray

    Japonya’nın Vissel Kobe kulübünde sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Juan Mata ile yollar ayrıldı. Yaşanan ayrılık kulübün resmi internet sitesinden resmen duyuruldu.

    Yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme yenilememe kararı alındığı bildirildi.

    Juan Mata ise ayrılıkla ilgili, kulübün ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştığı tarihi anın bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek teşekkür etti.

    ŞAMPİYONLUK KAZANDI

    Japon ekibi, kasım ayında tarihinde ilk defa lig şampiyonluğuna uzanırken deneyimli futbolcu Mata da kadroda yer aldı.

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılılarla 18 maça çıkıp 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

    Vissel Kobe’de Juan Mata dönemi sona erdi

    Haberler>Futbol>Vissel Kobe’de Juan Mata dönemi sona erdi
    Etiketler
    Vissel KobeJuan MataJaponyaGalatasaray
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