Volkan Demirel’den Çaykur Rizespor maçı sonrası dikkat çeken açıklama: Artık aşağılarda oynayacağız

06 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:35

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Rizespor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AŞAĞILARDA MÜCADELE EDECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sezonu iyi bitirmek için mücadele vereceklerini söyleyerek, "Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maçlar var. Bunları kazanıp yola devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

“İLK DEFA BİR MAÇA PUAN ALMAYA GELDİM”

Demirel şöyle devam etti:

"Buraya puan veya puanları almaya geldik. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."