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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 17:47 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:48

Yılmaz Vural'ın Menemen'i durdurulamıyor!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçını kazanan Menemen FK, galibiyet serisine imza attı. Son yenilgilerini Şubat 2024’te oynanan Kastamonuspor deplasmanında alan Yılmaz Vural'ın öğrencileri dikkatleri üzerine çekti.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yılmaz Vural&#039;ın Menemen&#039;i durdurulamıyor!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 33. hafta mücadelesinde Düzcespor’la karşı karşıya gelen Menemen FK, rakibini 5-2 mağlup etti.

Bu müsabakayla birlikte yükselişini sürdüren sarı-lacivertli ekip, ligde arka arkaya oynadığı Iğdır FK, Somaspor, Denizlispor, Sarıyer ve Düzcespor müsabakalarını kazanarak 5 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Son yenilgisini Şubat 2024’te oynanan Kastamonuspor deplasmanında alan Yılmaz Vural'ın, öğrencilerine rehavet uyarısı yaptığı ve önlerinde oynanmamış 5 maç olduğunu hatırlattığı öğrenildi.

MENEMEN FK PLAY-OFF'U SAĞLAMA ALDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta arka arkaya aldığı başarılı sonuçlardan sonra puanını 57 yapan Menemen FK, 5. sıraya kadar yükseldi.

Play-off dışındaki en yakın rakibi İskenderunspor’a da 7 puanlık bir fark atan sarı-lacivertliler, bitime 5 maç kala önemli bir avantaj yakaladı. Birçok kez play-off’tan üst liglere takım çıkaran Yılmaz Vural ve ekibi de ligi bitirebilecekleri en iyi yerde bitirmek istiyor.

Menemen FK, kalan 5 maçının 3’ünü deplasmanda, 2 karşılaşmayı da iç sahada oynayacak.

Yılmaz Vural'ın Menemen'i durdurulamıyor! - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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