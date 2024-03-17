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17 Mart 2024 23:36 - Güncelleme : 17 Mart 2024 23:37

Yumruk atılan Livakovic hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Livakovic hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kalecisi Livakovic'e yapılan saldırı sonrası sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Yumruk atılan Livakovic hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kalecisi Livakovic'e yapılan saldırı sonrası sağlık durumu merak konusu oldu. Livakovic'e yumruk mu atıldı? Livakovic hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

LİVAKOVIC'E YUMRUK MU ATILDI?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik mücadelede, maç sonu yaşanan olaylar gündemi sarsarken, Fenerbahçe kalecisi Livakovic'in de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

LİVAKOVIC'E NE OLDU? HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Maç sonrası soyunma odasına gitmek üzere sahadan uzaklaşmaya çalışan Livakovic, bir taraftarın saldırısına maruz kaldı. Kendisine yumruk atan saldırganın nedeni bilinmezken, Fenerbahçe kalecisinin sağlık durumu endişe verici.

Yumruk atılan Livakovic hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Livakovic'in sağlık durumu ve hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak yaşanan bu talihsiz olay sonrası Livakovic'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Yumruk atılan Livakovic hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? - 2. Resim

Yumruk atılan Livakovic hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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