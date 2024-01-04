Yunan basını, Fatih Terim'i öve öve bitiremedi

04 Ocak 2024 10:59 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:01

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren ve PAOK'un ardından ikinci sırada bulunan Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 16. hafta maçında ligin son sırasında yer alan PAS Giannina ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in öğrencileri taraftarı önünde çıktığı ilk maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 25'te Ioannidis ve 48'de Vilhena kaydetti. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, ligdeki puanını 37 yaptı. Giannina ise 9 puanda kaldı.

YUNAN BASINI: "NE İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Yunanistan'da yayın yapan Sport24, Panathinaikos'un 2-0'lık galibiyeti için, "Fatih Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçında Panathinaikos için hedef, strese girmeden kolay bir galibiyetti. Yeşiller, 2-0 galip gelerek Türk koçun sahada ne istediğinin işaretlerini verdi ve elbette daha çok çalışmak için zaman kazandı. Yoncanın kahramanları, bir gol daha atan Fotis Ioannidis ve yeşil formayla ilk golünü atan Toni Vilhena'ydı." ifadelerini kullandı.

İşte Yunan basının Fatih Terim manşetleri:

GAZZETTA GR: Fatih Terim ilk maçında 2-0 kazandı.

GOAL: Terim ilk maçındaki galibiyetle nefes aldırdı.

NEWSBEAST: Terim'den ilk maçında 2-0'lık zafer.

SDNA: Terim'in ilk maçında dominant Panathinaikos rakibini kolay geçti.

SPORTIME: Terim damgasını vurdu. Panathinaikos rakibini zorlanmadan geçti.

ONSPORTS: Bu Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçıydı. Panathinaikos kolay bir şekilde kazandı.