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21 Şubat 2024 23:20 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 23:29

Yunanistan Kupası'na Terim damgası! Panathinaikos finale yükseldi

Yunanistan Kupası'nda Fatih Terim'in başında bulunduğu Panathinaikos finale yükseldi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
Yunanistan Kupası&#039;na Terim damgası! Panathinaikos finale yükseldi
Panathinaikos, PAOK

Fatih Terim'in başında bulunduğu Panathinaikos, normal mücadelesi 2-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucu galip gelerek Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi.

Panathinaikos, penaltılarda rakibini 6-5 yenerek adını finale yazdıran takım oldu. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinin ilk maçında PAOK'u 1-0 yenmişti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.

Yunanistan Kupası'na Terim damgası! Panathinaikos finale yükseldi - 1. Resim

6-5 YENDİ

Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.​​​​​​​

 

Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
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