Yunanistan Kupası'na Terim damgası! Panathinaikos finale yükseldi
Yunanistan Kupası'nda Fatih Terim'in başında bulunduğu Panathinaikos finale yükseldi.
Fatih Terim'in başında bulunduğu Panathinaikos, normal mücadelesi 2-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucu galip gelerek Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi.
Panathinaikos, penaltılarda rakibini 6-5 yenerek adını finale yazdıran takım oldu. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinin ilk maçında PAOK'u 1-0 yenmişti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.
105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.
6-5 YENDİ
Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.