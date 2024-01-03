Yusuf Demir'den iddialara cevap: Saçma sapan şeyler

03 Ocak 2024 21:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 21:06

Galatasaray'ın 2022 yazında 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı genç futbolcu Yusuf Demir, beklentileri karşılaymadı... Demir hakkında, maaşını alamadığı gerekçesiyle sarı kırmızılılara ihtarname çektiği iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Demir, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"KESİNLİKLE BİR SORUN YOK"

Sezon başında İsviçre'nin Basel'e kiralanan 20 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından iddialar hakkında açıklama yaptı. Demir, "Hakkımda saçma sapan şeyler yazılması sebebiyle... Galatasaray ile kesinlikle bir sorunum yoktur!" ifadelerini kullandı.

BARCELONA GÖRMÜŞ GENÇ YETENEK

Basel performansı Basel'de bu sezon 11 maça çıkan Yusuf Demir birer gol ve asist katkısı yaptı. 20 yaşındaki oyuncu bu süreçte 6 maçta forma giyemedi. Avusturyalı futbolcu Rapid Wien'den Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla transfer edilmiş ancak bonservisi Galatasaray'a geçmişti.