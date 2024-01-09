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    • 09 Ocak 2024 00:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 00:12

    Yusuf Sarı’dan üzen haber: Adana Demirspor'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Adana Demirspor’da sakatlanan Yusuf Sarı 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

    Yusuf Sarı’dan üzen haber: Adana Demirspor&#039;dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
    Adana, Sarı

    Adana Demirspor, milli futbolcu Yusuf Sarı'nın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastanede yapılan MR görüntülemesiyle ilgili bilgilendirmede bulunarak oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

    “TEDAVİSİ BAŞLADI”

    Adana Demirspor'un, deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanan Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    “Futbolcumuz Yusuf Sarı’nın 06.01.2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülemesi 08.01.2024 tarihinde Medical Park Adana Hastanesi’nde yapılmıştır. Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."

     

    Haberler>Futbol>Yusuf Sarı’dan üzen haber: Adana Demirspor'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
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