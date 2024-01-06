06 Ocak 2024 20:22 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 20:24
Yusuf Yazıcı'nın yıldızlaştığı maçta Lille'den tarihi skor
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı Fransa Kupası'nda Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti.
Fransa Kupası son 32 turunda Lille, ada takımı olan Golden Lion ile karşılaştı.
Pierre Mauroy Stadyumu'ndaki mücadeleye milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11'de başlarken, ilk 45 dakikada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Ev sahibi, ilk yarıyı 7-0 önde kapatırken, müsabakayı da 12-0'lık skorla tamamladı ve tur atladı. Jonathan David ve Edon Zhegrova karşılaşmada hat-trick yaparken, Hakon Haraldsson 2, Tiago Santos Carvalho ve Amine Messoussa ise 1'er gol kaydetti.
YUSUF YAZICI ŞOV YAPTI
Müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, ön plana çıkan isimlerden biri oldu.
1945'TEN SONRA İLK
Lille bu sonuçla kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini aldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ocak 1945'te Saint-Quentin'e karşı 12-1'lik galibiyet hatırlatıldı.