1 ay önce cezaevinden çıktı, sevgilisinin canı sıkılınca araba çaldı!

22 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:31

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaş aracını yerinde bulamadı. Hemen polis ekiplere durumu bildiren vatandaşın arabasının çalındığı ortaya çıktı.

Otomobilin çalındığı bölgede yaklaşık 50 adet güvenlik kamerasını incelemeye alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin 22 adet suç kaydı bulunan 19 yaşındaki A.Y. ve 18 adet suç kaydı bulunan 28 yaşındaki Y.Ç. olduğunu tespit eden ekipler şahısları Yeşilova Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

SEVGİLİSİNİ GEZDİRMEK İÇİN ARABA ÇALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.Y. ifadesinde, "sevgilimin canı sıkılıyordu, ben de gittim otomobil çaldım" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi. Öte yandan, A.Y.'nin başta oto hırsızlık olmak üzere 22 adet suç kaydı bulunduğu ve 1 ay önce ise oto hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi.