11 ilde DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya 11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;
- Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,
- Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
- Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6şüpheli şahıs,
- İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7şüpheli şahıs,
- Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6şüpheli şahıs,
- Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 pheli şahıs,
- Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs,
- Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs,
- Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2şüpheli şahıs,
- Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs ve
- Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda;
39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile
Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.