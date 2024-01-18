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18 Ocak 2024 08:14 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:25

11 ilde DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya 11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

  • Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,
  • Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
  • Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6şüpheli şahıs,
  • İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7şüpheli şahıs,
  • Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6şüpheli şahıs,
  • Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 pheli şahıs,
  • Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs,
  • Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs,
  • Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2şüpheli şahıs,
  • Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs ve
  • Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile 

Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

 

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