11 ilde DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

18 Ocak 2024 08:14 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:25

İçişleri Bakanı Yerlikaya 11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,

Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6şüpheli şahıs,

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7şüpheli şahıs,

Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6şüpheli şahıs,

Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 pheli şahıs,

Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs,

Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs,

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2şüpheli şahıs,

Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs ve

Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;



39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile



Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.