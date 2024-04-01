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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:27

11 ilde seçimi kadınlar göğüsledi!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmaya sonuçlarına göre; 81 ilden 11'ini kadınlar yönetecek.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 ilde seçimi kadınlar göğüsledi!

Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi. İstanbul'da üç ilçede kadın belediye başkanı kazandı, başkentte ise bir kadın belediye başkanı kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden AK Partili Fatma Şahin seçildi. CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Aydın'da CHP'li Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ayşe Ünlüce, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı yarışı önde bitiren isim oldu. DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt'te Sofya Alağaş, Batman'da Gülüstan Sönük, Ağrı'da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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