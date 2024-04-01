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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 23:21 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:22

12 gündür yaşam mücadelesi veren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın'da 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 gündür yaşam mücadelesi veren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın Terminal kavşağında 21 Mart Perşembe akşamı meydana gelen feci kazada iki araç çarpışmış, kazanın ardından refüjdeki elektrik direği ve trafik tabelalarına çarparak devrilen araçta bulunan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kerim Yanık ağır yaralanmıştı.

12 gündür yaşam mücadelesi veren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - 1. Resim

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanık, 12 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yanık'ın cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edildiği ve defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürüldüğü öğrenildi.

12 gündür yaşam mücadelesi veren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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