Tgrt Haber
SON DAKİKA
Trafikte makas atarak tehlikeye atan sürücüye 14 bin lira ceza
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 120 şüpheli yakalandı
Zehir tacirlerine dev operasyon: 305 kişi yakalandı
12 Ocak 2024 07:53 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 07:56

12 yıl önce çocukluk arkadaşını öldürmüştü! Saklandığı evde yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 2012 yılında çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. 2020 yılında koronavirüs iznine çıkıp cezaevine geri dönmeyen katil zanlısı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 yıl önce çocukluk arkadaşını öldürmüştü! Saklandığı evde yakalandı
Cinayet

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Turan'ın (58), Saygı Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izin sonrası adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 'Kasten Öldürme', 'Basit Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından aranan Turan'ı saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı.

KÜFÜR KAVGASINDA ÇOCUKLUK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemede firari katil zanlısı İbrahim Turan'ın, 25 Şubat 2012 tarihinde küfürleşme nedeniyle tartıştığı çocukluk arkadaşı kahvehane işletmecisi Metin Beyazıt'ın (47) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü, olay esnasında da A.G. ve Y.T.'yi de yine aynı bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEK

Öte yandan gözaltına alınan İbrahim Turan'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Haberler>Gündem>12 yıl önce çocukluk arkadaşını öldürmüştü! Saklandığı evde yakalandı
cinayet
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...