Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>125 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs yakalandı
30 Mart 2024 20:37 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:37

125 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İzmir'in Konak ilçesinin polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
125 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs yakalandı

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'hırsızlık' gibi suçlardan bu çocuğun 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü.'nün yerini tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda A.Ü. adlı firari kıskıvrak yakalandı.

125 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs yakalandı - 1. Resim
Konak Narko Alan ekipleri tarafından U.C. (27) tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takip başlatıldı. Polis ekiplerince takip edilen araç ilçede durdurulurken, yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.C., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...