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    • 11 Ocak 2024 09:44 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:19

    13 yaşındaki Beyza Nur'un kahreden ölümü

    13 yaşındaki Beyza Nur Gecü okul sonrası evine gittiği sırada cipin çarpması sonrası hayatını kaybetti.

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kaza

    Bursa'da Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Ü.U. idaresindeki cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak okuldan evine giden ve kaldırım üzerinde bekleyen 8.sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (13) çarptı.

    Cipin çarpmasıyla birlikte savrulan Beyza Nur Gecü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Beyza Nur'u ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    KURTARILAMADI

    Hastanede tedavi altına alınan ve önce beyin kanaması geçiren sonra da kalbi duran Beyza Nur kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan Beyza Nur Gecü'nün okula her gün servis ile gittiği ve kazanın yaşandığı gün annesinden izin alarak arkadaşlarıyla kısa bir süre geçirdikten sonra eve giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

    Gecü gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Haberler>Gündem>13 yaşındaki Beyza Nur'un kahreden ölümü
    kaza
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