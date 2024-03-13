13 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:21
13 yıllık kan davasında yeni kriz! Cenazenin defnedilmesine izin vermediler
Mardin'de 2 aile arasında 13 yıldır süren kan davasında bir cenazenin defin edilmesine izin verilmedi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağlı Yeşilköy’de iki aile arasında 13 yıldır süren ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davasında bu kez cenazelerle ilgili kriz yaşandı.
SİLAHLI KAVGA
Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında Akak ve Tunç ailesi arasında yağmur suyunun tahliyesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, Akak ailesi Kızıltepe'ye göç etmek zorunda kalmıştı.
CENAZEYE İZİN VERMEDİLER
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Abdullah Akak, hayatını kaybedince köyünde defnedilmek istendi. Ancak Tunç ailesi köyün girişinde izin vermedi. Bunun üzerine Akak ailesi karakol komutanından yardım istedi. Karakol komutanının araya girmesine rağmen olay çözülmeyince, cenaze sabah saatlerinde Sultanköy köyünde defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı