13 yıllık kan davasında yeni kriz! Cenazenin defnedilmesine izin vermediler

13 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:21

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağlı Yeşilköy’de iki aile arasında 13 yıldır süren ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davasında bu kez cenazelerle ilgili kriz yaşandı.

SİLAHLI KAVGA

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında Akak ve Tunç ailesi arasında yağmur suyunun tahliyesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, Akak ailesi Kızıltepe'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

CENAZEYE İZİN VERMEDİLER

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Abdullah Akak, hayatını kaybedince köyünde defnedilmek istendi. Ancak Tunç ailesi köyün girişinde izin vermedi. Bunun üzerine Akak ailesi karakol komutanından yardım istedi. Karakol komutanının araya girmesine rağmen olay çözülmeyince, cenaze sabah saatlerinde Sultanköy köyünde defnedildi.