14 yaşındaki kız çocuğunun babasından dehşete düşüren sözler! "Çocuğumun ellerini bağlayıp..."

06 Nisan 2024 19:38 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:42

Marmaris’te bir resmi kurumda sözleşmeli memur olarak görev yapan Barış Kocabay, olayın 4 Nisan Perşembe gecesi yaşandığını o günden bu yana şaşkına döndüğünü, soğukkanlılığını koruyarak hukuki süreci başlattığı ifade etti.

"BABA NE OLUR GEL BENİ AL"

Kocabay, yaptığı açıklamada, "Perşembe günü akşamüzeri 14 yaşındaki ve 10 yaşındaki 2 kızımın annesi eski eşim K.Ö. beni aradı ve 14 yaşındaki kızımı gelip almamı söyledi. O sırada kızım Y.K. telefondan adeta yalvarırcasına 'baba ne olur gel beni al' diye bağırarak çağırıyordu. Hemen eski eşim ve kızlarımın yaşadığı eve gidip kızımı aldım. Kızımın gözleri ağlamaktan şişmişti ama 'baba hemen gidelim' diyerek arabayı sürmemi istedi. Sonra üsteleyince ağlayarak yaşadığı şiddeti anlattı. Kızımın anlattığına göre annesi işten geldiğinde bilgisayarı kapat diyerek uyarmış, kapatmayan kızıma şiddet uygulamaya kalkışınca kızım eli ile bana vuramazsın diyerek annesine karşı gelmiş. Bunun üzerine annesi K.Ö. sen görürsün diyerek dışarı çıkıyor ve erkek arkadaşı İ.B’yi çağırıyor. İ.B. beraberinde getirdiği turuncu renkli plastik kelepçe tarzı kalın iplerle kızımı kollarından ve bacak altlarından bağlıyor. Annesi de eline bir metrelik bir sopa alarak kızımın özellikle sağ bacağına kollarına şiddet uyguluyor, şiddet esnasında ise bağırmasın diye erkek arkadaşı olan İ.B. de ağzını kapatıyor. Ben bunu duyar duymaz avukatımı aradım avukatım hemen hastaneye gitmemi söyledi, kızımı hastaneye götürdüğümde, kızımın bileklerinin ve bacaklarının şiddetten morardığı tespit edilerek hastane polisini çağırdılar. Polise olayı anlatınca hemen çocuk şube polisleri ve pedagog gelerek hem kızımın hem de benim ifademi aldılar. Bu arada kızıma ‘bizi şikayet edersen sen psikolojik ilaç kullanıyorsun sana kimse inanmaz biz üç kişiyiz’ diye tehdit etmişler" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN VELAYETİNİ ALACAĞIM"

Barış Kocabay, şiddet gören kızını kendi evine getirdiğini ifade ederek, "10 yaşındaki küçük kızımın ve 14 yaşındaki şiddete maruz kalan kızımın velayetlerini almak için elimden geleni yapacağım. Annesinin, annesinin erkek arkadaşının ve olay anında evde olup müdahale etmeye kızlarımın anneannesinden de şikayetçi oldum. Ben adalete güveniyorum, çocuklarıma bakabilecek durumum var onların geleceklerini psikolojilerini daha bozmasınlar diye yanımda kalmaları için mücadele edeceğim. Eski eşimin ve yanındakilerin de gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum’’ diyerek hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Kızının ellerini ve bacaklarını bağlayarak darp ettiği iddia edilen anne K.Ö. ve erkek arkadaşı İ.B.'nin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçleri tarafından yakalanarak hürriyetten yoksun bırakmak ve çocuğa şiddet iddialarından gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.