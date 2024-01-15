15-16 Ocak İzmir Buca elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?
15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza takip sorgulama! | İzmir’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirliler ilçelerinde elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediyor. İzmir’de en başta Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi ve Bornova elektrik kesintisi araştırılıyor. 15 Ocak Pazartesi Gediz elektrik kesintisi listesi ve planlı kesintiler araştırılıyor. İzmir Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı, Menemen, Gaziemir, Ödemiş elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte, İzmir’deki Kemalpaşa, Menderes, Bergama, Aliağa ve diğer ilçelerin elektrik kesintisi durumu, arıza ve planlı kesintiler listesi…
İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 OCAK
İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ZAFER MH. ( 2313. SK. 2344. SK. 2347. SK. 2348 2349. SK. 2352. SK. 2353 2354. SK. 2355. SK. 2357. SK. ÇİFTLİK SK. TURGUT ÖZAL CD. )
- Kesinti ID : 2791377
- Saat : 9:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ZAFER ( ATATÜRK CD. )
- Kesinti ID : 2791380
- Saat : 9:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BARIŞ MH. ( 299. SK. 337. SK. 366/1. SK. MENDERES CD. )
VALİ RAHMİ BEY ( 317. SK. MENDERES CD. )
VALİ RAHMİ BEY MH. ( 298. SK. 302. SK. 319. SK. )
- Kesinti ID : 2791458
- Saat : 9:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
NALDÖKEN MH. ( 1201. SK. 1201/2. SK. 1202. SK. 1204. SK. 1204/1. SK. 1204/2. SK. 1205. SK. 1206. SK. 1207. SK. 1211. SK. 1213. SK. 1213/1. SK. 1213/2. SK. 1214. SK. 1218. SK. 1218/1. SK. 1218/2. SK. 1219/1. SK. 1222. SK. 1223. SK. 1224. SK. 1226/3. SK. 1226/4 1227. SK. 1228. SK. 1229. SK. 1230. SK. 1231. SK. 1232. SK. 1233. SK. 1234. SK. 1235. SK. 1235/1. SK. 1237. SK. 1238. SK. 1240. SK. 1240/1. SK. 1241. SK. 1243. SK. 1245. SK. 1246. SK. 1247. SK. 1248. SK. 1249. SK. 1250. SK. 1252. SK. 1253. SK. 1253/1. SK. 1260. SK. 1260/1. SK. 1261. SK. 1261/1. SK. 1261/10. SK. 1261/11. SK. 1261/2. SK. 1261/3. SK. 1261/4. SK. 1261/5. SK. 1261/6. SK. 1261/7. SK. 1261/8. SK. 1261/9. SK. 1262/2. SK. 1264. SK. 1266. SK. 1266/1. SK. 1266/2. SK. 1266/3. SK. 1266/5. SK. 1267. SK. 1267/1. SK. 1267/2. SK. 1268. SK. 1268/1. SK. 1268/2. SK. 1268/3. SK. 1268/4. SK. 1268/5. SK. 1268/6 1270. SK. 1270/1. SK. 1270/2. SK. 1271. SK. 1271/1. SK. 1271/2. SK. 1271/3. SK. 1273. SK. 1410. SK. ANKARA CD. ATATÜRK CD. DMO LOJMANLARI İNÖNÜ İNÖNÜ CD. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK NALDÖKEN MEYDANI )
DOĞANLAR MH. ( 1410. SK. 1411. SK. 1411/2. SK. 1411/3. SK. 1411/6. SK. 1412. SK. 1412/2 1414. SK. 1414/2. SK. 1421. SK. 1422. SK. 1423. SK. )
DOĞANLAR ( 1411/1. Sk. 1418. SK. 1605. SK. )
- Kesinti ID : 2790498
- Saat : 3:00 - 3:15
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
OSMANGAZİ MH. ( 562. SK. 567. SK. 567/1. SK. 567/2. SK. 567/3. SK. 567/6. SK. 569. SK. 569/1. SK. 569/2. SK. 569/3 570. SK. 570/1. SK. 571. SK. 577. SK. 578. SK. 578/1. SK. 579. SK. 580. SK. 581. SK. 582. SK. 583. SK. 588. SK. 589. SK. 597/2. SK. DUMLUPINAR CD. İBRAHİM ETEM CD. İBRAHİM GALİP CD. )
ERGENE MH. ( 454. SK. 455. SK. 458. SK. 537. SK. 538. SK. 540. SK. )
İNÖNÜ MH. ( 729. SK. 730. SK. 736. SK. 785. SK. 786. SK. 787. SK. 787/1. SK. 789. SK. 789/1. SK. 790. SK. 791. SK. 792. SK. 793. SK. 794. SK. 795. SK. ANTALYALI HAKKI ÇAVUŞ PARKI İÇİ YOLU ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU ERSOY HÜRRİYET CD. ŞEHİT MUSTAFA )
- Kesinti ID : 2790493
- Saat : 3:00 - 3:15
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALTINKUM MH. ( BEŞ EVLER SİTESİ İMBAT 88 KONUT SİTESİ )
MUSALLA MH. ( SOĞANLIK KÜME EVLERİ )
OVACIK MH. ( 7400 BALLIBAĞ MEVKİİ CUMHURIYET SITESI ÇAĞDAŞKENT SİTESİ KABAÇELİK MEVKİİ MARKET BOSTANCI SİTESİ MAVİ ÇEŞME YAPI KOOPERATİFİ OVACIK SAĞLIK SİTESİ OVAKENT ÖZBERİL SİTESİ ÖZPAMİR SİTESİ PEMBE EVLER SİTESİ SAĞLIKÇILAR SİTESİ SAĞLIKÇILAR SİTESİ YOLU SERTUR SİTESİ SUTUR SİTESİ YUVAMKENTSİTESİ )
- Kesinti ID : 2790367
- Saat : 8:30 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI
İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.