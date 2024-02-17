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17 Şubat 2024 08:08 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 08:20

16 ilde bölücü terör örgütüne operasyon! 120 kişi yakalandı

16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında; 

  • Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, 
  • İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, 
  • Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu;

  • Ruhsatsız tabancalara ve 
  • Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

 

Kaynak: TGRT Haber
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