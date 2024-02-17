17 Şubat 2024 08:08 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 08:20
16 ilde bölücü terör örgütüne operasyon! 120 kişi yakalandı
16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;
16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen “BOZDOĞAN-2” operasyonlarında;
- Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren,
- İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen,
- Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu;
- Ruhsatsız tabancalara ve
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Kaynak: TGRT Haber